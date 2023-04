TÄNA DELFI TV-s | Meistriliiga veerandfinaalid avab Viimsi/Sportlandi ja TalTech/Optibeti mõõduvõtt

Eesti-Läti liiga põhiturniiril toimunud omavahelistes kohtumistes võtsid mõlemad meeskonnad kodupubliku ees võidu, kui Viimsi alistas kodus TalTechi 101 : 75, aga kaotas võõrsil 77 : 91.

Arvan, et oleme saanud TalTechi vastu hästi valmistuda. Esimene mäng kodus on kindlasti väga oluline, et suudaksime oma kaitsemänguga nende liidrite vastu võimalikult hästi toime tulla. Meeskonnal on kõrge motivatsioon, et selles seerias head korvpalli näidata ja edukas olla,“ lausus enne kohtumist Viimsi abitreener Kristjan Evart

„Playoffides on tähtis see, et mängijad oleks vormis ja terved. See võib mängukulgu väga palju ühele või teisele poole kallutada. Viimsi põhituumik tegi väga sümpaatse hooaja, nüüd lisandus ka veel Zakis, mis teeb ajaolud meie jaoks palju keerulisemaks,“ selgitas TalTechi abitreener Alar Varrak.

„Vaadates hooaega kokkuvõtvalt, siis on Viimsi soosik, aga meie läheme lahingut andma ja loodame karikasarja napi kaotuse eest revanši saada. Meie taustajõud pingutavad kõigest väest, et publikul oleks mõnus saalis viibida. Mõeldud on erinevad tegevused nii lastele kui suurematele. Saalis teeb etteaste ka TTÜ Puhkpilliorkester. Kindlasti tasub pühapäeval TalTech Spordihoonesse tulla!“ lisas Varrak.