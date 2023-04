TÄNA DELFI TV-s | Tormihoiatuse andnud Viimsi võõrustab veerandfinaali avamängus TalTechi

Viimsi abitreener Kristjan Evarti sõnul on nad saanud TalTechi vastu hästi valmistuda. „Esimene mäng kodus on kindlasti väga oluline, et suudaksime oma kaitsemänguga nende liidrite vastu võimalikult hästi toime tulla. Meeskonnal on kõrge motivatsioon, et selles seerias head korvpalli näidata ja edukas olla,“ lausus ta enne kohtumist.