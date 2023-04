KUULA | „Eesti eso“. Kikkpoksija Uku Jürjendal: on ainult üks võitja, siin hõbemedaleid ei jagata!

Viimases „Eesti eso“ podcastis käis külas halastamatu võitlusspordiga tegelev Uku. Kui kergejõustiklased pannakse paremusjärjestusse ja lisaks kuldsele medalile jagatakse nii hõbedaid kui pronkse, siis kikkpoks on natuke suuremate panustega spordiala. Siin on ainult üks võitja. Teiseks jäänud sportlane kaotab, halvemal juhul ta nokauteeritakse.

Raskekaalus võistleva Uku tipuaastad on tegelikult veel ees, mistõttu võib mehelt kindlasti lähitulevikus suuri tegusid oodata. Kuidas toimub aga äärmiselt vägivaldse ja füüsilise spordiala vaimne ettevalmistus? Mis tunne on kaotada? Aga võita? Milline näeb välja Uku trennirežiim? Miks ei osale võitlussportlased tänavakaklustes? Kuhu on kõige valusam löögiga pihta saada?