Nagu elu taas näitas, ei tasu valimiste eel valikut vaagides erakondade lubaduste lugemisele aega raisata, vaid targem on visata kulli ja kirja või leida otsustamiseks mõni teine samaväärne viis. Päev pärast valimisi on parteilastel niikuinii meelest läinud, mida nad enne kokku vatrasid, ja valitsemine algab puhtalt lehelt, möödunut meenutamata.

Nüüd, kus meie au, mõistus ja südametunnistus ehk uus valitsus – Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 – peagi pukki astub, on paslik vaadata, mis Eesti sporti järgmise nelja aasta jooksul koalitsioonilepingu järgi ees ootab. Loota pole just palju, pigem piinlikult vähe, sest lubadused, nagu öeldud, on ununud.