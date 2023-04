Rapla Avis Utilitase ja Pärnu Sadama esimene veerandfinaal on publikule tasuta

„Süsteem iseenesest väga lihtne. Iga saali tulnud inimese pealt maksavad meie tublid toetajad kassasse 27 senti. 27 senti just selle pärast, et Rapla korvpallikoolil on käimas hetkel 27. hooaeg. Mida suurem inimeste arv, seda suurem saab olema ka laekuv summa. Kogu tulu, mis kaasneb pealtvaatajatega, keda on rohkem kui 740, suuname me Rapla Naksitralli lasteaia õuealale korvpallikonstruktsiooni soetamiseks,“ lisatakse Rapla meeskonna teates.