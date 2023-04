Meistriliiga pikim korvpallur Tomáš Pavelka: see oli ootamatu, et Eestis sajab ka aprillis lund

„Peamiselt olen Tartus edasi läinud low post-mängus (korvi all selg ees mängimine – E. K.). Varasemates klubides oli mu ülesanne ainult katteid panna ja siis korvi alla murda, kuid sel hooajal tahab treener, et üritaksin ka palliga selg ees teha. Tunnen, et olen edasi läinud,“ lausus sel hooajal Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvialust kaitsev 218 cm pikkune slovakk Tomáš Pavelka.

Pavelka on Eesti klubikorvpalli üks silmapaistvamaid mängijaid ja seda mitte ainult oma pika kasvu tõttu. Ta noppis Eesti-Läti liiga hooaja mängudes keskmiselt 9,4 lauapalli ja tegi 2,6 viskeblokeeringut. Need olid sarjas vastavalt teine ja esimene näitaja, sealjuures paremuselt teine mees blokeeris ainult 1,2 vastase sooritust.

Kui spordi poolelt üllatas Pavelkat siinse liiga tase, siis väljaspool korvpalli on üllatusallikas selge. „Ilm! Teadsin, et Eestis on külm ja sajab lund, aga seda ma ei oodanud, et ka aprillis sajab lund... Pärast pikki aastaid Hispaanias, kus oli alati soe ja päikeseline, vajab selline asi harjumist,“ lisas ta muigelsui.