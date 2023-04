Tartu Ülikool/Bigbank palkas uue peatreeneri

„Nagu meie klubi manager ja viimase kolme hooaja peatreener Hendrik Rikand vihjas, siis saab TÜ/Bigbanki naiskond sügisest uue peatreeneri ning meil on hea meel teatada, et Tartusse tagasi tuleb siinse naiskonnaga ja meeskonnaga mitmeid tiitleid võitnud Andrei Ojamets !“ seisab Tartu Ülikool/Bigbanki teates.

Ojamets sõnas, et tagasi Tartusse tulek on tema jaoks kindlasti positiivne, sest Tartuga on seotud väga hea töötamise kogemus ja paljud sportlikud saavutused. Naiskonda kuuluvad siiamaani mängijad, kes treenisid siin tema käe all.