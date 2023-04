TÄNANE OTSEBLOGI | Meistrite liigas algavad veerandfinaalid: Manchester City võõrustab põnevuspaaris Bayernit

Manchester City peatreener Pep Guardiola ütles pressikonverentsil, et on Bayerni uue bossi Thomas Tucheli meeskondade mängustiiliga kursis.

„Oleme näinud kolme või nelja mängu, mida Bayern on [Thomas] Tucheli käe all mänginud. Võib-olla proovivad nad meie vastu midagi uut. Neil on kvaliteet kõigis osakondades. See saab olema raske. Keskendun sellele, mida peame parandama, et ise hästi mängida,“ lausus Guardiola.