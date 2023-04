Eesti U19 jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri kaotusega

„Tulemus oli kindlasti aus, vastane oli täna parem. Usun, et oleme võistkonnana edasi arenenud – mäng on selgelt loogilisem ja üksteise mõistmine on parem, – aga jõudmine tasemele, mida Wales täna pakkus, võtab veel aega. Kindlasti on arenguks sellised tugevaid mänge vaja,“ rääkis Midenbritt.