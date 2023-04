Suusatamise fluorita ajastu. Norra ja Rootsi saavad tugevamaks, teised jäävad nõrgemaks

Murdmaasuusatamises on alanud uus ajastu – fluori sisaldavad suusamäärded, mis kahjustavad tervist ja loodust, kuid annavad parima libisemise, keelustatakse. Esmapilgul ei tundu probleem olevat märkimisväärne – võõpame siis suusad alt sellega, mis on lubatud, aga...

Viimastel aastatel on suusatamise populaarsus tasapisi vähenenud ning selle peamine põhjus on suurte riikide, eelkõige Norra ja Rootsi domineerimine. Mikroskoopilised suusamaad ei pääse enam medaleid nuusutamagi. „Väikeriikidest“ teenisid tänavusel MM-il Planicas USA kulla ja pronksi, Saksamaa hõbeda ja pronksi, Prantsusmaa kaks pronksi ning Itaalia ja Soome hõbedad. Kõik, sellega nimekiri piirduski. Tšehhi, Poola, Kanada, Eesti, Šveits ja Austria, kes sel millenniumil on samuti kulda ja karda koju viinud, enam meepoti ligi ei pääse.