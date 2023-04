„Mis tunne oleks, kui algataksite kogukonnamaja ehituse, investeeriksite sinna viis aastat aega ja raha, ning kui vundament on valmis, otsustab üks osapool, kes on kaasatud algusest peale, et projekt tuleb peatada ja ehitusluba tühistada? Kõik. Maja ei tule.“

Nii iseloomustab Eesti Terviserajad SA (ET) juhataja Assar Jõepera seda, millisesse olukorda on jõutud Sütiste metsa terviseraja projektiga. Ta lisab, et Tallinna linn on algatanud ka Nõmme terviseraja rekonstrueerimise ehitusloa tühistamise.