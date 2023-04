Djokovic andis teada, kellest võivad saada „suure kolmiku“ mantlipärijad

Esimesena tõi Djokovic välja 19-aastase hispaanlase Carlos Alcarazi (ATP 2.), kes kerkis eelmisel aastal küll tänu US Openi võidule maailma esireketiks, kuid pidi vigastuse tõttu trooni peagi serblasele loovutama. „See viis, kuidas ta on viimased poolteist aastat mänginud, teeb temast kahtlemata ühe parima mängija igal väljakukattel,“ rääkis maailma esireket L'Equipe'ile antud intervjuus.

„Ta tõestas, et suudab suure slämmi turniiri võita. Ta sai sellega hakkama kõvakattega väljakul, kuigi paljud arvasid, et ta võidab esimese tiitli liival ja see näitab kui perfektne mängija ta on,“ ei olnud Djokovic Alcarazi kiitmisega kitsi.

„Ma olen kindel, et need kaks tüüpi ja samuti Holger Rune on tulevased valitsejad. Võimalik, et see on järgmine suur kolmik,“ ütles Djokovic lõpetuseks.