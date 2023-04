Tänak ja Märtin lõpetasid koostöö. „Mõnikord ei jää heategu karistamata“

„Minu kauaaegne mentor Markko Märtin on otsustanud elus uusi väljakutseid otsida. Meil on nende aastate jooksul olnud MM-sarjas imeline teekond. Olen igavesti talle tänulik kõige eest, mis ta minu heaks teinud on,“ teatas Tänak sotsiaalmeedias.

Ralliportaal DirtFish vahendab, et Märtin on juba müünud ka oma osaluse RedGrey meeskonnas, mida koos Tänakuga omati. „Mõistagi on 17 aasta järel natuke kurb lahkuda, aga miski ei kesta igavesti. Olen saanud väärtusliku õppetunni, et mõnikord ei jää heategu karistamata,“ rääkis Märtin.