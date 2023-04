Läti klubile lahingu andnud Pantrid panid hokitribüünid kihama

„Finaali jõuda ja Eesti meistriks tulla on klubi jaoks väga oluline saavutus. Hea meel on, et suutsime seda teha loogiliselt üles ehitatud võistkonnana, kus on palju oma kasvandikke ning osad kogenumad mängijad, mitte ei ostnud leegionäride näol meistritiitlit sisse,“ lausus HC Panteri juhatuse liige Kaupo Kaljuste.