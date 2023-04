ML-i PÄEVIK | Meistrite liiga võib tänavu pakkuda üllatusvõitja. Tippu tagasi rühkivad itaallased lõid kaardid sassi

Jalgpalli Meistrite liigat on viimasel kümnendil domineerinud Hispaania ja Inglismaa suurklubid, ka finaalides on peamiselt mänginud just nende esindajad. Mänguliselt on neile kõige rohkem konkurentsi pakkunud sakslaste Müncheni Bayern, rahaliselt on suurde mängu sekkunud prantslaste PSG. Eelmise kümnendi keskpaigas jõudis kahel korral finaali ka itaallaste Torino Juventus, kuid see pingutus tehti väga suurte ohvrite hinnaga. Sel hooajal on Itaalia jalgpall vähemalt tulemuste poolest tipus tagasi, kuid samal ajal vaatab staadionitelt ikka vastu sama pilt mis 30 aastat tagasi.