OTSEPILT | Eesti tennisenaiskond läks kohtumist LAV-i vastu kindlalt juhtima, teises mängus väljakul Kontaveit

Täna on Eesti naiskonna vastaseks Lõuna-Aafrika Vabariik. Alustuseks kohtusid naiskondade teised numbrid (Elena Malõgina vs Suzanie Pretorius). Malõgina võitis kindlalt 6 : 1, 6 : 0. Järgmisena on vastamisi esinumbrid (Anett Kontaveit vs Isabella Kruger), päeva lõpetab paarismäng, milleks on Eestil üles antud Kontaveit ning värskelt Eesti lipu alla tulnud maailma 77. paarismängija Ingrid Neel.