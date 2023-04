Korvpalli meistriliigas algavad tulised veerandfinaalid. Kellel on eelised ees- ja tagaliinis? Kes pääsevad edasi?

Õhk on intriigist paks. Kas õnnetu nädal mõjutas Kalev/Cramole meeste vaimu? Kas me võime tänavu finaalis näha klassikalist Tartu vs. Kalev vastaseisu või saadavad Peep Pahvi hoolealused juba avaringis taaralinlased puhkama? Kes jääb peale klassikalises Rapla vs. Pärnu mõõduvõtus? Kas Prometeid hammustanud Viimsi/Sportland tõusis kullasoosikuks või loobib TalTech/Optibet nad juba avaringist välja? Kas inimesed leiavad tee saali ja toetavad oma kogukonnaklubisid? Delfi võttis veerandfinaalide eel ette konkurentsis olevate meeskondade ees- ja tagaliinid ning ennustas, mis tulemusega mõõduvõtud päädivad.