Eesti kurlingupaar saavutas MMi peaproovil teise koha

Finaalis pidid eestlased vastu võtma napi kaotuse Ungari kurlingupaarilt Joo ja Tatar. Vastasel õnnestus otsustavas voorus sooritada edukalt viimane vise, mis tõi ungarlastele kaks punkti ning kohtumine lõppes tulemusega 8:7.



Nii Ungari kui Tšehhi kurlingupaarid on Kaldvee ja Lille tulevased alagrupivastased aprillis Lõuna-Koreas toimuval MMil.



„Üldiselt näitasime head mängutaset, kuid finaalis ei suutnud me jääoludega kohaneda ja kaotasime võistkonnale, keda tegelikult oleks pidanud võitma. Samas hea meel on, et suutsime teist nädalavahetust järjest mängida MK finaalis,“ kommenteeris Harri Lill ning lisas Riia MK-etapp oli viimane võistlus enne MMi.



Maailma edetabelis hoiavad Kaldvee ja Lill endiselt teist kohta, Eesti kurlingupaari edestab vaid Šveitsi paar Jenny Perret ja Martin Rios.



Riia MK-etapist võttis osa veel kaks Eesti kurlingupaari - Cathy Vivien Vahi ja Marten Padama said 10. koha ning Olev Gudovski ja Dariia Gudovski 16. koha.