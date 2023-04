VAATA JA KUULA | Mille pinnalt arvatakse, et VEF ei oska kossu mängida? Tuleval hooajal Tallinnas Euroliiga klubi?

Saate sissejuhatuseks mõistagi õnnitlused ja laulud. Aga erandkorras, kuna sõda ju endiselt kestab... Selgub, et Kullamäe on kunagine poistekoori mees ja jääb segases, miks ta üldse korvpalli juurde sattus.

Esimese teemana tuleb jutuks PAF Eesti – Läti liiga finaalneliku turniir ja sellele eelnenud veerandfinaalid. Tartu Ülikool/Maks&Moorits on pronksiga ülimalt rahul. Raskustega astuti läbi veerandfinaalist, esimest korda Final Fouril, olude sunnil hõrendatud koosseisuga ja ikkagi medalil. Kõigele lisaks alistati pronksimängus kodune suurrivaal BC Kalev/Cramo, mis julgustab vastu rinda tagudes ütlema, et Tartu on hetkel Eesti kõige kõvem korvpalliklubi. Või ikkagi Viimsi/Sportland on kõige kõvem, kes oli veerandfinaalis lähedal liiga võitja BC Prometey kukutamisele?