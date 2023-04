Vehklemisliidu peasekretär: Eesti vehklejate meelsuses Ukraina sõja osas ei pea kahtlema

„Sportlased peaksid ise enda eest rääkima, aga mina olen kuulnud ja lugenud, et meie sportlased on palju-palju kordi avaldanud oma toetust Ukrainale ning arvamust, et Vene sportlased ei peaks saama võistelda. Ajakirjanikele või meediaesindajatele võib tunduda, et nüüd on vaja jälle seda kinnitust. Sportlasena, kui sa oled seda kümme korda kinnitanud, muutub see juba iseenesest mõistetavaks. Sa ei jõua sama asja korrata,“ rääkis Paalberg ning viis jutu 323 maailma vehkleja ühispöördumisele, millega nõuti rahvusvaheliselt alaliidult (FIE) Vene ja Valgevene sportlaste võistluskeelu taastamist, kuid kus polnud ühegi Eesti sportlase allkirja.

„Teine asi, mida tuleb arvestada, on see, et tänapäeval on sotsiaalmeedial suur võim. See sõltub hästi palju sellest, kui palju mõni sportlane sotsiaalmeediat üldse kasutab, kui aktiivne ja teadlik ta on, kas ta oskab seda üldse kasutada. Info liigub ja kiired asjad toimuvad ikkagi sotsiaalmeedias. Seesama konkreetne kirjalugu toimus 24-48 tunni jooksul. Kui sa õigel ajal õiges kohas ei olnud, siis see läkski sinust mööda.“