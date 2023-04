VIDEO | Golden State Warriors püstitas NBA-s rekordi

Stephen Curry tabas viis kaugviset ja oli Warriorsi resultatiivseim 26 punktiga. Klay Thompsonist, kes tõi 20 silma, sai NBA-s kolmas mängija, kes on ühe hooaja jooksul tabanud vähemalt 300 kaugviset. Portlandi vastu saatis ta korvi kuus kolmest ning kasvatas hooaja numbri 301-le, mis on ka liiga kõrgeim näitaja.

„See on lahe juhtida liigat kaugvisete arvestuses,“ ütles Thompson mängu järel. „See on midagi, mida ma pole kunagi varem suutnud. See annab tunnistust minu viimase paari aasta raskest tööst.“