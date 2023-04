Särgiskandaali sattunud agressorriigi Venemaa tennisist: enam seda ei juhtu

„Olen ausalt öelda üllatunud,“ sõnas poolatar toona. „Arvasin, et ta mõistab, et isegi jalgpalliklubi fännina ei saa praegusel ajastul oma vaateid niimoodi reklaamida. Rääkisin WTA-ga ja sain aru, et selliseid olukordi võib tulevikus vähem tulla. Nad lubasid selgitada tennisistidele, et praegusel ajal ei saa ühtegi Venemaa klubi promoda.“