Andres Sõber: see, kuidas suudeti Kalev/Cramo kahe päevaga nii s***ga üle valada, on mulle täiesti mõistetamatu

„Kogu see korraldus oli nii vastikult lati alt läbi panek. Kuid ennekõike ei saa rahule jääda sellepärast, et kannatasid meie Cramo mehed,“ sõnas Sõber Õhtulehe vahendusel. „Kuid see, kuidas suudeti Kalev/Cramo kahe päevaga nii s***ga üle valada, on mulle täiesti mõistetamatu ja mul on Cramo meestest kahju. Arvestades nende teekonda Prantsusmaalt tagasi, siis on täiesti arusaamatu, kuidas need mehed peaks veel jaksama ja jõudma.“