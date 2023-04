Dallas Mavericks sattus NBA uurimise alla

Dallas Mavericksi võimalused põhiturniiri järel hooajaga jätkata lõppesid Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva, kui kodus kaotati 112:115 Chicago Bullsile. Mavericks asub enne põhihooaja viimast vooru NBA läänekonverentsis 11. kohal. Kümnendal kohal paiknevast Oklahoma City Thunderist neil enam mööduda pole võimalik.

Omajagu kõneainet pakkus Dallase koosseis, sest välja jäid mitmed põhimehed. Klubi teatel olid nii Kyrie Irving, Tim Hardaway jr ja Maxi Kleber hädas vigastustega. Samal ajal anti puhkust Josh Greenile ning Christian Woodile. Klubi suurim staar Luka Doncic veetis platsil vaid avaveerandaja. Kõik eelpool mainitud mehed olid kolmapäevases mängus Sacramento Kingsi vastu koosseisus.

Põhjus, miks Mavericks meelega nõrgemat koosseisu mängitas, on lihtne. Mida kehvem koht NBA tabelis on, seda parem valikuvõimalus on klubil NBA drafti's uute noormängijate valimisel.

Meeskonna peatreener Jason Kidd rääkis viimatise mängu eel, et vastava otsuse tegid klubi omanik Mark Cuban ja tegevjuht Nico Harrison. „Me ei lehvitanud valget lippu. Vahel tuleb selles äris lihtsalt raskeid otsuseid teha,“ sõnas Kidd. „Üritame ehitada meistritiitli väärilist tiimi. Antud otsus võis olla samm tagasi, aga loodetavasti liigume pikemas plaanis edasi.“

NBA kõneisik Mike Bass teatas, et liiga alustas uurimist seoses Mavericksi koosseisu puudutavate valikutega Bullsi vastu peetud kohtumises ning nende motiivide üle.

Miks võeti Mavericks uurimise alla?

Mavericksi otsus parema drafti valiku nimel põhimeestele puhkust anda pole NBA-s mitte midagi uut. The Athletic toob välja, et Damian Lillard pole Portland Trail Blazersi (läänekonverentsis 13. koht) eest mänginud 23. märtsist saadik. Ametlikult on põhjuseks jalavigastus. Sarnaseid näited leiab ajaloost palju.