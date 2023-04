DELFI FOTOD | Nõmme Kalju lõi Paide Linnameeskonnale tõelise iluvärava, aga jäi viimasel minutil ikkagi võidust ilma

Mida rohkem teine poolaeg edasi käis, seda rohkem võimalusi tekitas ka Paide, aga Nõmme Kalju väravat lahti ei suudetud pikalt lahti muukida. Kui juba paistis, et Kalju võtab siit kolm võidupunkti ära, siis Paide arvas teist meelt. Mängu neljandal lisaminutil saatis Siim Luts tsenderduse trahvikasti ning Babou Cham suunas palli peaga võrku. Selle tabamusega mäng ka lõppes.

„Eelmine aasta kõik laulsid, et Voolaid kaotab lõpus, minu jaoks on tänane tulemus nagu võit,“ kommenteeris ERR-i otseülekandes Paide loots Karel Voolaid. „Minu mängud Kaljuga on plussis, oleme neilt rohkem punkte kätte saanud kui nemad meilt.“