Madridi Reali kaotus aitas FC Barcelona taas tiitlile lähemale

Turniiritabelis on Real 59 punktiga teisel kohal. Real on kolmest viimasest liigamängust kaotanud koguni kaks. Villarreal hoiab samal ajal 47 punktiga viiendat positsiooni.

Tabeliliider on FC Barcelona 71 punktiga. Ühe vähem peetud kohtumise juures on katalaanide edu Reali ees juba 12 punkti. Kolmandat kohta hoiab Madridi Atletico 54 punktiga. Neljas on Real Sociedad 51 punktiga.