Kümnest kümne! Karol Metsa koduklubi teeb Saksamaal imet

Kohtumise ainsa värava lõi Marcel Hartel matši 41. minutil. Mets tegi kolmeses keskkaitseliinis vasakpoolse mängijana taaskord kaasa kõik 90 minutit.

Talvepausi järel on St. Pauli pidanud kümme liigamängu ning need kõik võitnud. Jaanuaris laenulepingu alusel St. Pauliga liitunud Mets on kõikides antud kohtumistes mänginud avavilest lõpuvileni.

Viimases kolmes liigakohtumises on St. Pauli hoidnud oma värava puhtana. Kümne mänguga on nende võrku löödud ainult 3 palli. Ise on samal ajal löödud aga 18 väravat.

Turniiritabelis on St. Pauli 47 punktiga neljandal kohal. Heidenheim on täpselt nende ees 51 punktiga. Tabeliliidriks on Darmstadt 55 punktiga. Teine on Hamburger SV 53 silmaga.

2. Bundesliga kaks esimest tiimi tõusevad tulevaks hooajaks otse kõrgliigasse. Kolmandana lõpetav võistkond peab Bundesligas 16. koha saava klubiga üleminekumänge. 2. Bundesligas on hooaja lõpuni veel seitse kohtumist.