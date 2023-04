VIDEO | Tõelise iluvärava löönud Erling Braut Haaland kerkis Premier League’i legendide sekka

Haaland avas kohtumise skoori 45. minutil. 58. minutil suurendas ManCity edu Jack Grealish. 68. minutil saatis Haaland palli väravasse käärlöögiga. Nüüd on norralane Premier League’is suutnud sel hooajal lüüa juba 30 väravat. ManCity viimase tabamuse autoriks märgiti Julian Alvarez, kes realiseeris 75. minutil penalti. Southamptoni ainsa värava lõi Sekou Mara 72. minutil.

Haalandist sai sellega alles kümnes mängija, kes suutnud ühel Premier League’i hooajal lüüa 30 väravat. Varasemalt on sellega hakkama saanud Alan Shearer, Andy Cole, Mohamed Salah, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Robin van Persie, Thierry Henry ja Kevin Phillips.

Premier League'i debüüthooajal on 30 väravat suutnud lüüa nüüd kolm mängijat.

Haaland jahib ka Premier League’i kõigi aegade väravarekordit. Praegu jagavad seda 34 tabamusega Alan Shearer ja Andy Cole. Shearer sai sellega hakkama hooajal 1994/95, Cole aga hooajal 1993/94. ManCity’l on sel hooajal Premier League’is pidada veel üheksa kohtumist.

ManCity on turniiritabelis 67 punktiga teine. Liidriks on Londoni Arsenal 72 punktiga. Kolmas on Newcastle United 56-ga ja neljas Manchester United samuti 56-ga.