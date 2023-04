Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniiri publikuhuvi jäi leigeks. Mis selle põhjustas?

Eesti korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa ütles Delfile, et tema lootis mõlema päeva kohtumistel saalis näha 1500-2000 inimest.

„Usun, et kui Kalev/Cramo oleks suutnud VEF-i poolfinaalis võita, oleks finaalis Prometei vastu see 2000-ne publik ka olnud. See mõjutas palju. Ilmselt kolmanda-neljanda koha mäng kohaliku publiku jaoks nii palju ei tähenda, oodatakse Eesti meistrivõistluste otsustavaid mänge,“ rääkis Ausmaa.