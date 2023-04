Pettunud Konontšuk pronksimängu järel: meil on meeskondlikult väike läbipõlemine

„Täna jäi kõigest puudu. Mitte midagi ei läinud nii nagu me tahtsime. Kõik on nördinud olekus ja raske on mängida nii. Eesti-Läti liigas oli eesmärk ikka finaali saada ning neljandat kohta ei oodanud meist keegi. Meil on meeskondlikult väike läbipõlemine -peame ennast vaimselt kokku võtma,“ rääkis kohtumise järel pettunud Artur Konontšuk.