Pronksise Tartu peatreener Mazurs: kasutasime olude sunnil üsna lühikest koosseisu. Olen poiste üle väga uhke!

42-aastane peatreener tõdes, et Tartule tõi võidu rünnakul pallijagamine. „Praeguses olukorras peame kasutama üsna väikest koosseisu, kus meil pole kattest korvi all murdjaid. Nii peame me liigutama palli ja leidma üles augud vastase kaitses,“ pööras Mazurs tähelepanu sellele, et haigestunud suure ääre Andrii Voinalovitši puudumisel oli tiim üsna lühike.