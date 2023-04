Geneetilise häirega naistennisist pääses WTA turniiril poolfinaali

Kaasasündinud defekti tõttu on Jonesil mõlemal käel kolm sõrme ja pöial, tema paremal jalal on kolm ja vasakul jalal neli varvast. Kui ta kasvas, hoiatasid arstid teda korduvalt, et tema unistus professionaalsest tennisekarjäärist on võimatu. Sellele vaatamata tegi ta WTA tasemel läbimurde 2021. aasta Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis ja võitis kaks nädalat hiljem Phillip Island Trophyl oma esimese WTA põhiturniiri mängu Zheng Saisai üle.