Vanglast vabastatud Boris Becker: võitlesin iga päev elu eest

Becker usub, et on vanglas veedetud ajaga saanud väärtuslikke õppetunde.

„Ma poleks kunagi noorena arvanud, et mind 54-aastaselt vangi pannakse. Kuigi kinni langemine oli väga alandav, siis pani see mind mõistma, et olgu teie nimi Boris Becker või Paul Smith - karmilt seadust rikkudes mõistetakse teid süüdi ja vangistatakse. See kehtib kõigi kohta,“ sõnas Becker.