Pariisi olümpia võistlusprogrammi lisati soolise võrdõiguslikkuse eesmärgil uus kergejõustikuala

Meeste 50 km käimine on olnud kavas kõikidel olümpiamängudel alates 1932. aastast, mil ala tegi debüüdi Los Angeleses. Soolise võrdõiguslikkuse tõttu asendatakse see järgmisest olümpiast segateatevõistlusega.

Pariisi olümpiamängudele lastakse 25 võistkonda, millest igaühes on üks mees- ja üks naissportlane. Kahe peale kokku läbitakse nelja etapi jooksul 42,195 km pikkune maratonidistants. Mees ja naine käivad vaheldumisi pisut enam kui 10 km pikkused etapid ning võistlust alustab meessportlane.

„See formaat on innovaatiline, dünaamiline ja ettearvamatu. Usume, et see tagab olümpia kergejõustikuprogrammis esmakordselt täieliku soolise võrdsuse,“ sõnas WA tegevjuht Jon Ridgeon.