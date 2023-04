Venemaa jalgpallitäht põgenes sõja tõttu kodumaalt: ma ei suuda uskuda, et selline asi on võimalik

„Praeguse olukorra tõttu tahtsime olla soojas ja lihtsalt siin – mitte Venemaal. Mitte selleks, et põgeneda või oma kodumaad hüljata, vaid selleks, et veidi hingetõmbeaega saada,“ ütles Keržakov, vahendab newizv.ru.

„Ma olin hirmul. Iga päev vaatasin uudiseid ja mõistsin kõige selle toimuva ulatust. Asjad läksid minu ja mu naise jaoks väga raskeks, nii et me lahkusime. Ma kardan. Ma ei suutnud uskuda, et selline asi on võimalik,“ lisas 40-aastane Keržakov, keda peetakse üheks Venemaa kõigi aegade parimaks jalgpalluriks.