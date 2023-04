DELFI VIDEO | Martin Dorbek: ma arvan, et vähesed korvpallurid on sellist jama läbi elanud

Küsimusele, kas kolmapäevane eurosarja poolfinaali kordusmäng ja pikk reis tegid oma töö, vastas Dorbek: „Absoluutselt. Aga ise me oleme valinud kõik need liigad. Päris karm oli, meist mitte sõltuvatel asjaoludel tuli see reis selline nagu ta tuli, 700 km autoga ja alles täna hommikul lendasime. Ma arvan, et vähesed korvpallurid on sellist jama läbi elanud, et otse mängule tulnud.“