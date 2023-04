TÄNA OTSEPILT | Coolbet Hokiliiga finaalseeria Panter vs Kurbads jätkub Haaberstis

„Ees on ootamas põnev nädalavahetus. HC Panter mängis koduhallis viimati finaalides 2005 aastal. Kindlasti on eesolev nädalavahetus meeskonnale ja klubile väga tähtis. Oluline on minna vahetus ja mäng korraga ning mitte panna endale peale liigseid pingeid. Ma olen endiselt arvamusel, et HK Kurbads on selles seerias soosik ja meie asi on neid üllatada. Riia kaks esimest mängu näitasid, et kui kõik meie mängijad annavad endast 100% ja täidavad treenerite poolt seatud mänguplaani siis on meil võimalik nendega võrdselt mängida,“ ütles HC Panteri treener Kaupo Kaljuste.