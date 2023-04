Spordimaailma uus kuum paar. Teineteist leidsid Jake Paul ja Pekingi OM-i kõige seksikam naissportlane

Leerdam ja Paul on juba mõnda aega koos Miamis aega veetnud ning vastastikkust sümpaatiat on jagatud ka sotsiaalmeedias.

Sprindi MM-il on Leerdam võitnud kaks kuldmedalit. Euroopa meistrivõistlustelt on tal ette näidata neli kuldmedalit.

Alates aprilli algusest on Leerdam paar USA juutuuberist poksija Jake Pauliga. Paul on viimastel aastatel kerkinud poksimaailmas üheks suurema teenistusega sportlaseks. Profina on ta seni ringis käinud seitse korda. Kuue võidu kõrvale on ta saanud ka ühe kaotuse. Tänavu 26. veebruaril jäi Paul kohtunike häältega alla Tommy Fury’le.