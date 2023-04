Üks ajastu hakkab lõppema: Zlatan Ibrahimovicil tuleb suvel ilmselt AC Milanist lahkuda

Foot Mercato kirjutab, et Ibrahimovici praegune kontraht klubiga saab suvel läbi ning Milan ei kavatse ründetuusale lepingupikendust pakkuda.

Kui Ibrahimovic peaks aga karjääri jätkama, siis kosilastest tal ilmselt puudust ei tule. Väljaande teatel on ründajale silma peale pannud praegu Itaalia kõrgliigas 13. kohta hoidev Monza.

Ibrahimovic taasliitus AC Milaniga 2019. aasta detsembris. Seejärel on ta klubi eest pidanud 78 mängu ning löönud 37 väravat. Sel hooajal on tema arvel ainult neli kohtumist ja üks värav. Lisaks on ta viimastel aastatel hädas olnud vigastustega. Mullu aitas ta aga Milani pika pausi järel Itaalia meistriks.