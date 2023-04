DELFI VIDEO | Tartu kapten Oliver Suurorg meeskonna kahvatust esitusest: võib-olla olime ülehäälestunud

Kui Tartu oli avapoolajal keskel 12 : 13 kaotusseisus, siis peagi läks Prometei oma teed. „Kui algust vaatame, siis pani meile kiirelt kaks kolmest sisse. Üritasime esimesel time oudil rääkida selgeks, et kuidas rünnakul mängida nii, et vastased ei saaks kiiresse joosta. Aga me ei saanudki neid asju paika,“ tõdes Märt Rosenthali puudumisel kapteni rollis olnud Oliver Suurorg.