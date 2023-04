FC Barcelona soovib tulevaks hooajaks kõikide mängijate palku kärpida. Küsimus on ka Lionel Messi tulevikus

FC Barcelona jalgpalliklubi on sel hooajal teel Hispaania meistritiitli poole. Samal ajal on klubi jätkuvalt suurtes majanduslikes raskustes. Nende võla suuruseks on väidetavalt 1,5 miljardit eurot. Samal ajal jahitakse üleminekuturul väidetavalt Lionel Messi allkirja. Esindusmeeskonna praegustele liikmetele terendab aga palgakärbe.