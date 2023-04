KOGU TÕDE MÄNGUST | Poolfinaali kaotanud Tartu väristas, jäi pehmeks ja tundis suurt puudust kahest põhimehest

Mõlemad meeskonnad said juba enne kohtumise algust halbu uudiseid. Prometeil lisandus vigastatud DJ Kennedy ja Caleb Agada kõrvale kolmaski leegionär DJ Stephens, kes tegi endale viga nädalasisesel treeningul. Kui Tartu kaotas põhihooaja vältel ameeriklase Jalan McCloudi ja otsustava veerandfinaalmängu järel kapten Märt Rosenthali, siis poolfinaalist jäi haigestumise ja kõrge palavikuga eemale nende suurim korvikütt Andri Voinalovitš.

Põhihooajal Prometeilt kaks kindlat 64 : 101 ja 73 : 91 kaotust saanud tartlased alustasid närviliselt – taaralinlased tabasid esimesest kaheksast viskest vaid ühe, sealjuures mitmed sooritused läksid ässadeks, ja nelja minutiga oli tablool nende 2 : 8 kaotusseis. Tartut hoidis löögiulatuses kümne minutiga kaheksa punkti visanud Ty Gordon, kuid Eesti meeskond kaotas avaveerandi 12 : 18. „Üritasime esimesel time oudil rääkida, et kuidas rünnakul mängida nii, et vastased ei saaks kiiresse joosta. Aga me ei saanudki neid asju paika,“ tõdes Rosenthali puudumisel kapteni rollis olnud Oliver Suurorg.