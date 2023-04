Naise kolju purustamist nautinud transsooline vabavõitleja langes uuesti kriitikarahe alla. „Naisi tõesti vihatakse“

Maailma populaarseima vabavõitlussarja UFC kommentaator Joe Rogan avaldas toona arvamust, et Fox on hoolimata soovahetusoperatsioonist endiselt mees ning ei tohiks naistega konkureerida.

„Ma ütlen, et kui sul on kunagi peenis olnud, siis sul on ka tihedam luustruktuur, mis on peenisega indiviididele omane. Sul on suuremad käed ja õlad, sest sa oled kuradi mees! Ta [Fox] ei tohi mingil juhul võidelda,“ rääkis Rogan oma taskuhäälingus.