VIDEO | Hirvo Surva Gerd Kanteri olümpiavõidust: mis saanuks siis, kui ta läinuks tol hetkel laulupeol dirigendipulti…

„ Öölaulupidu „Märkamisaeg“ ja Gerd Kanteri võit olümpiamängudel langesid ühele päevale. Oli taasiseseivumispäeva eelõhtu, Gruusia sündmused tekitasid ärevust. Inimesed olid nii emotsionaalsed ja siis tuli veel Gerd… Väikesel rahval tekkis kangelane. Ma isegi kujutasin ette, mis saanuks siis kui ta läinuks hetkel, kui ta on teinud Eestile sellise kingituse, laulupeol dirigendipulti. Ma kujutan ette, milline sirakas on selle laulja ja inimese vahel,“ hindab Surva.

Surva ise oli Kanteri võiduhetkel öölaulupeo proovides, toona 14-aastane Õiglane jälgis Kanteri võistlust aga koos perega kodus. „Mu pere on olnud alati kergejõustikus sees ning muidugi vaatasime võistlust koos. Neljandal katsel tuli Kanteril lõpuks heide välja, heitis 68.82. Sellega ma olin väga kindel, et ta võtab medali, aga kas ka kulla.? Kuna nimed olid nii kõvad, ei saanud rahulikult istuda, närv oli kogu aeg sees,“ meenutab Õiglane.

„Ma olin väga õnnelik, kuna olin pikka aega teda jälginud. Gerd oli minu iidol. Aitäh sulle, Gerd, see oli väga vinge päev! Minule kui noorele sportlasele andis see väga palju indu juurde tulevikuks,“ ütleb Õiglane ja meenutab veel ühte lõbusat seika. „Ausalt öeldes mäletan Gerdi 100 meetri juubeldamist ja Eesti lipuga jooksmist isegi rohkem kui võistlust,“ muigab Õiglane. „Ma olin ise ka nii võidujoovastuses. Kuidagi nii ehe oli see, mida ta tegi. Usain Bolt oli tol hetkel ju maailma kõige kuulsam sportlane üldse. Ma arvan, et see tõi teiste alade fännidele ka mingi uudishimu juurde,“ ütleb ta.