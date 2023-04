Prantsusmaa laskesuusatäht loodab Venemaa sportlasi kodusel olümpial näha: see annaks suure tõuke rahu suunas

„Rääkisin mõne Venemaa sportlasega ja tean, et olukord on nende jaoks frustreeriv. Neil pole selle konfliktiga [sõjaga Ukrainas] mingit pistmist. Sportlikus mõttes ma igatsen nende osalemist MK-etappidel. Ilma nende kahe rahvuseta on asi vähem tummine,“ rääkis Jacquelin L’Equipe’ile antud intervjuus.

„Sport soovib rahu edendada ja erinevaid rahvaid kokku tuua. Selles mõttes oleks hea nad 2024. aasta Pariisi olümpial võistlema lubada, sest see näitaks, et spordimaailm on ühtne ja konfliktidest üle. Sellised on olümpialiikumise väärtused ja see annaks suure tõuke rahu suunas,“ avaldas Jacquelin arvamust.