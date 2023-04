41-aastane Fernando Alonso unistab kaheksast MM-tiitlist: see on mu lõplik eesmärk

Kuigi 41-aastane hispaanlane võitis oma viimase MM-tiitli enam kui 16 aastat tagasi, siis püssi pole ta selles osas veel põõsasse heitnud. „Ma olen alati uskunud, et see [kolmas MM-tiitel] on võimalik ning sellepärast ma üldse veel võistlengi. Tean, et see on suur väljakutse ja meil tuleb edu saavutamiseks mitmeid raskusi ületada, sest tipus on tihe konkurents,“ rääkis Alonso Bang & Olufseni videointervjuus.