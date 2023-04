Kylian Mbappe ja PSG vahel puhkes veider skandaal: see ei ole Kylian Saint-Germain!

„Ma ei ole nõus videoga, mille PSG avaldas. See on põhjus, miks võitlen oma imago õiguste eest,“ jätkas prantslane. „PSG on suur klubi ja perekond, aga selle nimi pole Kylian Saint-Germain.“

France24 toob välja, et PSG võttis video hiljem oma kodulehelt ning YouTube'ist maha. Riiklik uudistekanal meenutab, et Mbappe on ka Prantsusmaa koondises võidelnud selle vastu, et mängijaid reklaami eesmärgil ära ei kasutataks.