Otsustavatel Tipneri karikavõistluste kohtumistel on ametis videokohtunik

Käimasolevatel 2022/2023. aasta Tipneri karikavõistlustel kasutatakse videokohtunikku nendel veerandfinaalmängudel, mis peetakse videokohtuniku litsentsiga staadionitel. See tähendab, et tänavu tegutseb videokohtunik kahes veerandfinaalis: 11. aprillil FC Kuressaare – Tallinna FC Flora ning 12. aprillil JK Narva Transi – Paide Linnameeskonna kohtumisel. Videokohtunik on ametis mõlemas poolfinaalis ja finaalis. Juhul kui poolfinaal toimub staadionil, mis on seni videokohtuniku litsentsita, viiakse vajalik litsentsiprotseduur läbi aprillis.