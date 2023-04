Järjekordne spordiala võtab Venemaa sportlased suurde perre tagasi. Eesti alaliidu president: meie seisukohta arvesse ei võetud

Pärast erakorralist kokkusaamist teatas UWW juhatus, et venelased ja valgevenelased lubatakse neutraalsete sportlastena ROK-i poolt antud juhtnööride järgi võistlustulle tagasi. Portaali Inside the Games teatel võivad nooremate vanuseklasside sportlased otsusest alates võistlustele naasta. Täiskasvanud maadlejate osas lubas UWW luba sõltumatu ekspertrühma, kes otsustab, kes võistlema pääseb.

„Inimlikust ja moraalsest seisukohast on see ebaõiglane otsus, ega ta õige samm pole,“ kommenteeris Delfile otsust Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli. „Meil on Põhjamaade ühendus, kus Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi ja Taani tegid ühiskirja, kus me väljendasime oma seisukohta, aga seda arvesse ei võetud.“