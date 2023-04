Haanja suusakeskus palub toetajate abi. Anti Saarepuu: olukord on väga kriitiline

„Haanja Puhke- ja Spordikeskus on sattunud äärmiselt keerulisse ja raskesse olukorda,“ seisis keskuse sotsiaalmeedia postituses. „Eraldatud rahastussummaga ei ole võimalik enam edasi toimetada. Otsime avalikult nimisponsorit ja väiksemaid toetajaid, et saaksime tegevustega jätkata ja arendada Haanja Puhke- ja Spordikeskust veelgi hinnatumaks suusakeskuseks. Palun anna endast märku!“

„Seis on väga keeruline, muidu ma ei pöörduks niimoodi. Täna on olukord selline, et nagu teame, siis Rõuge vald on üsna suurtes raskustes. Hetkeseisuga ei suuda Rõuge vald keskusele enam sellist toetust pakkuda ja keskust ähvardabki kinnipanek,“ rääkis Saarepuu Delfile.

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse juhatuse liikme sõnul on praegu puudu umbes 60 000 eurot, et keskust ka edaspidi jätkusuutlikult üleval pidada. „Selline summa on puudu, et ei peaks hakkama praegu töötajaid koondama ja saaks suvele ning järgmisele talvehooajale vastu minna. Seis on väga keeruline,“ lisas ta.

„Kui numbritele otsa vaadata, suudame aprillikuu ära toimetada ja edasi on kõik lahtine: kas vald leiab lisavahendeid või leiame ise toetajaid või nimesponsori,“ arutles Saarepuu. „Talvel oli olukord lihtsam.“

„Keskus on nelja aastaga ikkagi väga palju arenenud. Sinna on Euroopa, riigi- ja Rõuge valla toetuste abil ca 2 miljonit eurot investeeritud. Keskus on uue kuue saanud ja väga kurb oleks, kui ei suudaks seda nüüd üleval pidada,“ tõdes Saarepuu. „Kuna terviseradade eest maksu ei tohi võtta, siis kuidas me end üleval peame? Kui omavalitsus ei jaksa toetada, ongi võimalus erasektori poole pöörduda.“